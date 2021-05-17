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Затримано адвоката, який намагався дати хабар співробітнику СБУ за легалізацію іноземців

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Київ, Понеділок 17 травня 2021 18:01
Затримано адвоката, який намагався дати хабар співробітнику СБУ за легалізацію іноземців Фото: затримання адвоката за спробу давання хабаря співробітнику СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України (СБУ) затримала адвоката при спробі давання хабарі співробітнику спецслужби за допомогу в легалізації іноземців в Україні з країн з підвищеною терористичною загрозою. Правозахисник хотів "налагодити" постійну співпрацю, пропонуючи по 400 доларів за одну людину.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Факт пропозиції хабаря співробітнику СБУ був зафіксований в Черкаській області. За даними слідства, адвокат просив надати за грошову винагороду допомогу в легалізації іноземців в Україні з країн з підвищеною терористичною загрозою. За одну людину правозахисник пропонував 400 доларів. При цьому він хотів налагодити "співпрацю на постійній основі".

Затримання адвоката відбувалося в момент передачі частини грошей в ресторані. Правозахиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. Слідство продовжує встановлювати причетних до схеми належних осіб.

Фото: затримання адвоката за спробу давання хабаря співробітнику СБУ (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, у Львові слідчого СБУ підозрюють у привласненні ювелірних прикрас на суму більш ніж 8,5 млн гривень. Обвинувальний акт був направлений до суду.

Зазначимо, офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України, якого підозрюють у підбурюванні до давання хабаря.

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