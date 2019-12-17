КСУ оприлюднив висновок щодо закону про призначення президентом голів ДБР і НАБУ

Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект визнаний неконституційним

Конституційний суд України (КСУ) оприлюднив висновок, у якому йдеться про визнання неконституційним законопроекту про закріплення в Конституції права президента призначати голів Державного бюро розслідувань (ДБР) і Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КСУ.

Зазначається, що висновок є обов'язковим, остаточним та не підлягає оскарженню.

"Законопроект про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань) (реєстр. № 1014) не відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України", - йдеться в рішенні суду.

Водночас, зазначається, що даний законопроект відповідає вимогам частини другої статті 157, статті 158 Конституції України.

Зокрема, Конституційний суд України наголошує на тому, що опосередковане підпорядкування Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань президенту України через призначення і звільнення керівників створить загрозу незалежності цих органів, призведе до концентрації виконавчої влади у президента України, його конкуренції з органами виконавчої влади, а отже, до нівелювання гарантій прав і свобод людини і громадянина.

Крім того, у висновку зазначається, що вільне запровадження, створення та ліквідація президентом України органів, які здійснюють регуляторну політику у сфері реалізації господарських (підприємницьких) прав громадян, з невизначеною компетенцією позначиться на ефективній діяльності суб’єктів господарювання (підприємницької діяльності), оскільки конкуренція компетенцій різних органів державної влади буде перешкоджати належній реалізації їх прав і свобод.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна рада направила на розгляд Конституційного суду законопроект Володимира Зеленського, яким пропонується закріпити за президентом повноваження щодо призначення керівників НАБУ та ДБР. За направлення документа до КСУ проголосували 282 нардепа. Відповідний проект закону Зеленський вніс у парламент 29 серпня.

Вчора стало відомо, що КСУ визнав цей законопроект таким, що не відповідає Конституції України.