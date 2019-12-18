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Неконституційний законопроект про призначення глав НАБУ і ДБР можуть виправити

Новини » Політика     18.12.2019 - 20:25
Неконституційний законопроект про призначення глав НАБУ і ДБР можуть виправити
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього рекомендують внести правки до чотирьох президентських законопроектів

Комітет рекомендував Раді встановити строки внесення правок до чотирьох президентських законопроектів змін у Конституції. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила голова комітету з питань правової політики Ірина Венедиктова.

За її словами, йдеться про президентські законопроекти, які вже отримали висновки Конституційного суду: №1014, 1015, 1016 та 1017

Зокрема, Рада може виправити законопроект про повноваження президента призначати голів НАБУ та ДБР, що був визнаний неконституційним.

"Ми маємо рішення КСУ з цих законопроектів. Всі ці висновки різні. Але ми прийняли рішення рекомендувати Раді встановити строк у 30 днів для надання правок, 15 днів на опрацювання комітетами і 15 днів на опрацювання нашим комітетом", - заявила Венедіктова.

Вона наголосила, що лише для проекту про зменшення складу Ради до 300 депутатів поправки зможуть подати поправки у скорочений 15-ти денний термін.

"Так, Рада може підтримати рішення комітету цієї п'ятниці", - додала вона.

Раніше Комітет з питань правової політики рекомендує Верховній раді направити проект закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади №2598 до Конституційного суду України.

РБК-Україна писало, що 17 грудня Конституційний суд України (КСУ) оприлюднив висновок, у якому йдеться про визнання неконституційним законопроекту про закріплення в Конституції права президента призначати голів Державного бюро розслідувань (ДБР) і Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Висновок є обов'язковим, остаточним та не підлягає оскарженню.

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