В суди продовжують приходити позови щодо скасування зборів акціонерів "Мотор Січі"

В Господарський суд Запоріжжя продовжують приходити спам-позови з метою скасувати збори акціонерів ПАТ "Мотор Січ" 31 січня 2021 року.

Про це повідомляють адвокати компаній-акціонерів підприємства.

За їх словами, 29 січня на сайті суду з'явилася інформація про розподіл між суддями ще двох ідентичних позовів.

Нагадаємо, раніше суд Запоріжжя вже відхилив схожі позови. Адвокати вважають, що у таких позовах зацікавлений старий менеджмент підприємства, а також екс-власник В'ячеслав Богуслаєв.

Водночас громадська організація "Всеукраїнське бюро люстрації і протидії корупції" закликала голову Господарського суду Запорізької області Михайла Мірошниченка звернутися до Вищої ради правосуддя з повідомленням про втручання у здійснення правосуддя з метою винесення неправосудного рішення.

З грудня 2020 року у міжнародному арбітражі знаходиться позов китайських акціонерів "Мотор Січ" про протизаконною експропріації їх активу в Україні. Вони вимагають від України компенсацію в розмірі $ 3,5 млрд за свої втрати через дії Богуслаєва, який за підтримки СБУ, Генпрокуратури, Антимонопольного комітету, представників судової системи та інших державних структур протягом декількох років не допускає до управління нових власників заводу із КНР.

За словами виконавчого директора Антирейдерського союзу підприємців України Андрія Семидідька, протиправні дії старого менеджменту проти нових акціонерів "Мотор Січ" - один з найгучніших рейдерських захоплень останніх років, і саме грубе порушення прав акціонерів за всю історію України.

Як писало РБК-Україні, раніше Печерський суд також визнав китайських акціонерів "Мотор Січі" потерпілою стороною в рамках розслідування СБУ кримінальної справи.