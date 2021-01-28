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Правозахисники закликали суд у Запоріжжі зупинити спроби зірвати збори акціонерів "Мотор Січі"

Запоріжжя, Четвер 28 січня 2021 16:25
Правозахисники закликали суд у Запоріжжі зупинити спроби зірвати збори акціонерів "Мотор Січі"
Фото: "Мотор Січ" (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Громадський рух "Всеукраїнське бюро люстрації і протидії корупції" закликав суддів Господарського суду Запорізької області зупинити спроби зірвати збори акціонерів "Мотор Січі". Правозахисники вбачають у цих спробах інтерес колишнього власника підприємства - Владислава Богуслаєва.

Про це йдеться у зверненні організації на сторінці в Facebook.

"Вважаємо важливим надати акціонерам [ПАТ "Мотор Січ "] можливість бути присутнім на загальних зборах акціонерів 31 січня. Вже після проведення зборів у суддів буде можливість скасувати рішення загальних зборів акціонерів, якщо будуть встановлені порушення закону", - активісти написали у зверненні до голови Госпсуду області Михайлу Мірошниченку.

Активісти також звернули увагу на численні "спам-позови", подані в один день 26 січня, які спрямовані на зрив зборів акціонерів.

"26.01.2021 в Господарський суд Запорізької області надійшло 7 аналогічних заяв про вжиття заходів забезпечення позову до подання позову. Відповідачем по всім заявам визначено ПАТ "Мотор Січ". Такі дії - це зловживання процесуальними правами, спрямована на маніпулювання автоматизованою системою документообігу суду! Заявники за вказаними заявами (Мірошниченко Ф. Ст., Криворучко Ст., Семенових А. В., Коцюба О. В., Сисоєнко П. А., Леміш Л. М., Полив'яний С. А.) є пов'язаними особами, метою яких є незаконне недопущення проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ", які відбудуться 31.01.2021", - йдеться у зверненні.

Правозахисники закликали суддів прийняти екстрені заходи і повідомити про втручання пов'язаних осіб ПАТ "Мотор Січ" у здійснення правосуддя.

"Просимо невідкладно організувати загальні збори суддів Господарського суду Запорізької області для повідомлення їм про викладених в цьому повідомленні незаконних діях відповідних осіб та з метою запобігання порушення положень ЦПК України та прав акціонерів ПАТ "Мотор Січ". Невідкладно звернутися до Вищої ради правосуддя з повідомленням про втручання у здійснення правосуддя з метою винесення неправосудного рішення", - додали правозахисники.

На думку активістів, проведення зборів акціонерів - єдиний спосіб вивести "Мотор Січ" з глухого кута, в який його завели колишні топ-менеджери.

"На заводах корпорації відбуваються масові скорочення: понад десять тисяч фахівців залишилися викинутими на вулицю. Керівництво підприємства легковажно відбирає у десятків тисяч сімей ресурс для виживання, у міста - бюджетні кошти", - зазначається у листі.

Нагадаємо, раніше адвокат і правозахисник із Запоріжжя Станіслав Гришин, до якого співробітники "Мотор Січ" часто звертаються за правовою допомогою, заявив, що заводчани стикаються з погрозами, залякуванням звільненнями і тиском з боку менеджменту.

Як раніше писало РБК-Украина, китайські акціонери "Мотор Січ" вже звернулися в міжнародний арбітраж. Вони мають намір вимагати компенсації шкоди від України в розмірі $ 3,5 млрд, якщо не знайдуть захисту своїх законних інтересів у українського правосуддя і держави.

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