Госпсуд Запоріжжя відхилив усі позови щодо зборів акціонерів "Мотор Січі", - адвокат

Фото: "Мотор Січ" (facebook.com)

Судді Господарського суду Запорізької області відхилили всі заяви, які були подані з метою скасування зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ". Збори відбудуться 31 січня.

Про це повідомили адвокати акціонерів "Мотор Січ".

Таким чином, зазначають адвокати, судді підтвердили право акціонерів на проведення загальних зборів.

Також, на їхню думку, спам-атака на суди напередодні проведення зборів акціонерів була покликана зберегти повний контроль над заводом після продажу його колишнім власником контрольного пакету акцій групи китайських інвесторів.

Як відомо, 26 січня в Господарський суд Запорізької області в один день надійшло сім ідентичних позовів-клонів. Метою було блокування проведення зборів акціонерів "Мотор Січ".

Серед заявників - діючі керівники підприємства, її підрозділів і навіть родичі працівників.

Діючі керівники ПАТ "Мотор Січ" та органів корпоративного управління компанією втратили свої повноваження відповідно до закону та статуту близько року тому - у березні 2020 року.

Ініціатори проведення загальних зборів акціонерів 31 січня планують затвердити новий склад наглядової ради компанії, а також сформувати легітимні органи корпоративного управління ПАТ "Мотор Січ".

Нагадаємо, як писало РБК-Украина, раніше громадська організація "Всеукраїнське бюро люстрації і протидії корупції" звернулася до голови Господарського суду Запорізької області Михайлу Мірошниченка з відкритим листом, в якому закликали звернутися до Вищої ради правосуддя з повідомленням про втручання у здійснення правосуддя з метою винесення неправосудного рішення.

Тим часом Державне бюро розслідувань розслідує кримінальну справу щодо дій СБУ, за ініціативою якої були арештовані акції "Мотор Січ".

15 січня 2021 року Печерський суд офіційно підтвердив необґрунтованість претензій Служби безпеки України до акціонерів ПАТ "Мотор Січ", визнавши їх потерпілою стороною від дій СБУ.