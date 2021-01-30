В суды продолжают приходить иски по отмене собрания акционеров "Мотор Сичи"

В Хозяйственный суд Запорожья продолжают приходить спам-иски с целью отменить собрание акционеров ПАО "Мотор Сич" 31 января 2021 года.

Об этом сообщают адвокаты компаний-акционеров предприятия.

По их словам, 29 января на сайте суда появилась информация о распределении между судьями еще двух идентичных исков.

Напомним, ранее суд Запорожья уже отклонил похожие иски. Адвокаты считают, что в таких исках заинтересован старый менеджмент предприятия, а также экс-владелец Вячеслав Богуслаев.

В то же время, общественная организация "Всеукраинское бюро люстрации и противодействия коррупции" призвала главу Хозяйственного суда Запорожской области Михаила Мирошниченко обратиться в Высший совет правосудия с сообщением о вмешательстве в совершение правосудия с целью вынесения неправосудного решения.

С декабря 2020 года в международной арбитраже находится иск китайских акционеров "Мотор Сич" о противозаконной экспроприации их актива в Украине. Они требуют от Украины компенсацию в размере $ 3,5 млрд за свои потери из-за действий Богуслаева, который при поддержке СБУ, Генпрокуратуры, Антимонопольного комитета, представителей судебной системы и других государственных структур на протяжении нескольких лет не допускает к управлению новых владельцев завода из КНР.

По словам исполнительного директора Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрея Семидидько, противоправные действия старого менеджмента против новых акционеров "Мотор Сич" - один из самых громких рейдерских захватов последних лет, и самое грубое нарушение прав акционеров за всю историю Украины.

Как писало РБК-Украине, ранее Печерский суд также признал китайских акционеров "Мотор Сичи" потерпевшей стороной в рамках расследования СБУ уголовного дела.