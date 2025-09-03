Судебный путь к "єВідновлення": Шуляк рассказала особенности исков

Она отметила, что случаи, когда гражданин не может податься на компенсацию "єВідновлення" из-за отсутствия жилья в Государственном Реестре вещных прав (ГРВП) и при потере документов, подтверждающих его право собственности на такое жилье, до сих пор - не редкость. В таких кейсах единственным вариантом подтвердить право собственности является обращение в суд.

"Человек может потерять эти документы, когда вынужден экстренно эвакуироваться, они могут оставаться в помещении, которое разрушено, и многое другое. И тогда компенсация возможна, если жилье было заранее внесено в ГРРП. Но если этого не было сделано, то действительно вариантом остается только суд", - пояснила Шуляк.

Как отметила парламентарий, положительные решения суды принимают в большинстве дел, сам судебный процесс занимает в среднем 2 месяца при том, что судебные дела по другим искам, которые могут длиться годами, для Украины - не редкость.

"В свое время мы переживали, что суды будут длительными - затягиваться на годы, как нередко бывает с судебной системой в Украине. Были опасения, что судьи будут долго рассматривать подтверждение права собственности. Но уже есть соответствующая судебная практика, которая показывает, что в среднем суды рассматривают такие дела 2 месяца, и для положительного решения нужен минимально обязательный объем доказательств", - констатировала Елена Шуляк.

В то же время она отметила, что есть кейсы, когда судьи принимают решения не в пользу истцов, но основная причина - они не исчерпали внесудебные способы подтверждения своего права собственности на жилье.

"В абсолютном большинстве рассмотренных дел основным доказательством выступала копия документа о праве собственности или другой документ, который позволял установить точные реквизиты правоустанавливающего документа, соответствующего недвижимого имущества и его владельца. Это также подтверждает важность хранения отдельно от оригиналов документов их копий, в том числе в цифровом формате. Дополнительно также могут понадобиться квитанции об оплате коммунальных платежей", - сообщила Елена Шуляк.

При этом парламентарий подчеркнула, что подтверждение существования правоустанавливающего документа (копия документа, информация из других реестров и т.д.) и подтверждение исчерпания внесудебных способов восстановления документа (запросы в органы, выдавшие документ, запросы в БТИ) составляют минимально обязательный объем доказательств, необходимых для положительного для истца решения.