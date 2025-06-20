РФ разрушила не менее 60 млн м² жилья: Шуляк рассказала, сколько надо средств на восстановление

В Верховной Раде озвучили главные цифры, которые отражают текущее состояние жилищной сферы в Украине. В результате российского вторжения разрушено 60 млн кв. метров жилья, на его восстановление нужно не менее 86 млрд долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк во время обсуждения "Обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц в Украине. Текущее состояние и возможные пути для улучшения ситуации", организованного международным фондом "Возрождение" и Черкасским правозащитным центром.

Кроме того, не менее 4,6 млн граждан имеют статус внутренне перемещенных лиц, более 600 тысяч человек стоят в квартирных очередях, не менее 1 млрд евро Украина обязана выделить из бюджета на программу "еВідновлення" и жилье для защитников до 2027 года и эти цифры - далеко не исчерпывающие.

По словам Шуляк, полномасштабное вторжение, лишь обнажило всю ту проблематику, которая на сегодня есть в Украине в сфере жилищной политики. В частности, согласно последним оценкам Всемирного банка, чтобы восстановить разрушенное или поврежденное жилье, Украине понадобится по меньшей мере 86 млрд долларов. Кроме этого, если исходить из количества информационных сообщений о поврежденном или разрушенном жилье, которые граждане подают через Дію, а сейчас подано уже 850 тыс таких сообщений, получается неутешительная цифра - более 60 млн квадратных метров поврежденного или разрушенного жилья.

"Напомню, что Украина до полномасштабного вторжения вводила в эксплуатацию в среднем 9-10 млн квадратных метров жилья в год. То есть нам Россия за три года полномасштабного вторжения разрушила то, что мы строили минимум 6 лет. И мы понимаем, что цифры, о которых люди сами сообщают государству, не являются окончательными - у многих ВПЛ, чьи дома остались на временно оккупированных территориях, не всегда есть доступ к своему жилью и понимание, в каком оно состоянии. Поэтому эти цифры - еще далеко не окончательные", - подчеркнула Шуляк.

Потребность в жилье и важные шаги для решения проблемы

Другой не менее важной цифрой является и количество внутренне перемещенных лиц, то есть людей, которые лишены возможности жить в своем жилье. По состоянию на сейчас, это уже более 4,6 млн человек. Кроме этого, добавила Шуляк, более 600 тысяч человек стоят на квартирном учете - в так называемых квартирных очередях. Следовательно, эти цифры наглядно демонстрируют потребность в жилье, которое нужно для решения их жилищного вопроса.

Первый шаг, подчеркнула Шуляк, для этого уже сделан - в Украине с 2023 года реализуется программа компенсаций "еВідновлення", по которой уже более 110 тыс украинских семей уже получили выплаты за поврежденное или разрушенное жилье.

Вторым должно стать принятие законопроекта №12377 - "Об основных принципах жилищной политики", который имеет целью создание условий, при которых всем этим гражданам станет проще решить свой жилищный вопрос. В программе Ukraine Facility, по которой Украина получает 50 млрд евро от ЕС до 2027 года, указан четкий дедлайн его принятия - 4 квартал 2025 года, указала Шуляк. Но законопроект, зарегистрированный еще в январе этого года, движется очень медленно - в сессионный зал, несмотря на четкие дедлайны, законопроект не попадает.

"Есть ряд причин, часть из них политические. Не все оппозиционные силы хотят участвовать в таком голосовании, потому что мы отменяем очень устаревший жилищный советский кодекс", продолжила нардеп.

Она напомнила, что кодекс был принят в 1983 году, в нем много норм, которые на сегодня являются вредными, они касаются и тех тем, которые касаются приватизации бесплатного жилья, как формируются очереди и почему эти очереди не являются прозрачными и подотчетными и тому подобное.

"Поэтому, мы разрушаем такую устаревшую советскую схему и берем на себя обязательства ввести новые подходы в формировании жилищной политики. И мы надеемся, что уже на следующем сессионном заседании в зале парламента этот законопроект в первом чтении будет рассмотрен", - резюмировала Елена Шуляк.