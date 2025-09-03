Судовий шлях до "єВідновлення": Шуляк розповіла особливості позовів

Вона зауважила, що випадки, коли громадянин не може податись на компенсацію "єВідновлення" через відсутність житла в Державному Реєстрі речових прав (ДРРП) та при втраті документів, що підтверджують його право власності на таке житло, й досі - не рідкість. У таких кейсах єдиним варіантом підтвердити право власності є звернення до суду.

"Людина може втратити ці документи, коли змушена екстрено евакуюватись, вони можуть залишатись у помешканні, яке зруйновано, та багато іншого. І тоді компенсація можлива, якщо житло було заздалегідь внесено в ДРРП. Але якщо цього не було зроблено, то дійсно варіантом лишається лише суд", - пояснила Шуляк.

Як зазначила парламентарка, позитивні рішення суди ухвалюють у більшості справ, сам судовий процес займає в середньому 2 місяці при тому, що судові справи по інших позовах, які можуть тривати роками, для України - не рідкість.

"Свого часу ми переживали, що суди будуть тривалими - затягуватись на роки, як нерідко буває із судовою системою в Україні. Були побоювання, що судді будуть довго розглядати підтвердження права власності. Але вже є відповідна судова практика, яка показує, що в середньому суди розглядають такі справи 2 місяці, й для позитивного рішення потрібен мінімально обов’язковий обсяг доказів", - констатувала Олена Шуляк.

Водночас вона зауважила, що є кейси, коли судді ухвалюють рішення не на користь позивачів, але основна причина - вони не вичерпали позасудові способи підтвердження свого права власності на житло.

"В абсолютній більшості розглянутих справ основним доказом виступала копія документа про право власності чи інший документ, який дозволяв встановити точні реквізити правовстановлювального документа, відповідного нерухомого майна та його власника. Це також підтверджує важливість зберігання окремо від оригіналів документів їхніх копій, в тому числі в цифровому форматі. Додатково також можуть знадобитися квитанції про оплату комунальних платежів", - повідомила Олена Шуляк.

При цьому парламентарка наголосила, що підтвердження існування правовстановлювального документа (копія документа, інформація з інших реєстрів тощо) та підтвердження вичерпання позасудових способів відновлення документа (запити до органів, які видали документ, запити до БТІ) становлять мінімально обов’язковий обсяг доказів, необхідних для позитивного для позивача рішення.