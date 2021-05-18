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Офіс генпрокурора вніс апеляцію на домашній арешт Медведчуку

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Вівторок 18 травня 2021 13:18
Офіс генпрокурора вніс апеляцію на домашній арешт Медведчуку Фото: Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Офіс генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду щодо цілодобового домашнього арешту Віктора Медведчука. Наполягають на триманні під вартою.

Про це РБК-Україна повідомили у Офісі генпрокурора.

"Офіс Генпрокурора вніс апеляцію на рішення Печерського районного суду щодо застосування запобіжного заходу до підозрюваного народного депутата у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 гривень", - повідомили у коментарі.

У той же час нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін у своєму Telegram-каналі повідомив, що також захист вніс апеляцію. Вимагають скасування рішення про домашній арешт.

"Адвокати внесли апеляцію на ухвалу Печерського суду про домашній арешт Медведчука. Упевнений, незаконне рішення буде скасовано вже найближчим часом", - повідомив він.

Нагадаємо, 13 травня Печерський райсуд Києва відхилив клопотання прокуратури про взяття під варту Медведчука і вирішив відправити його під домашній арешт.

Як писало РБК-Україна, після цього, на Медведчука наділи електронний браслет.

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявила, що "швидше за все буде апеляція", оскільки вона "впевнена в тому документі, який підготувала".

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