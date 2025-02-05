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ВАКС взыскал в доход государства активы экс-охранника Януковича

Среда 05 февраля 2025 20:01
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ВАКС взыскал в доход государства активы экс-охранника Януковича Фото: Вячеслав Заневский (скрин видео)
Автор: Татьяна Степанова

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взыскал в доход государства активы Вячеслава Заневского. Он был руководителем охраны Виктора Януковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

Как сообщили в ведомстве, ВАКС в среду, 5 февраля, удовлетворил иск Минюста к Заневскому о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях".

В доход государства взысканы следующие активы Заневского:

  • 100 % уставного капитала ООО "АМСТЕЛ-СКИ";
  • 5 объектов имущественных прав интеллектуальной собственности;
  • 12 земельных участков;
  • 2 квартиры;
  • 4 парковочных места;
  • транспортное средство;
  • 10 единиц оружия;
  • денежные средства в размере эквивалентном более чем 300 000 гривен.

Что известно о Заневском

Вячеслав Заневский - офицер российской армии, экс-руководитель охраны Виктора Януковича, владелец 100% корпоративных прав ООО "АМСТЕЛ-СКИ", которым осуществляется управление Гостиничным комплексом AmstelSki в Буковеле.

После начала полномасштабного вторжения Заневский осуществлял организацию мер безопасности при строительстве военно-логистических инфраструктурных объектов на временно оккупированных территориях, имеющих стратегическое значение для РФ, в частности, при строительстве моста через реку Кальмиус в Мариуполе, который является частью сухопутной дороги из Ростова-на-Дону во временно оккупированный Крым.

Кроме того, Заневский непосредственно помогал российской армии в поисковых мероприятиях по выявлению граждан Украины - военнослужащих ВСУ, участников АТО и других патриотически настроенных граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях.

В мае 2023 года СБУ сообщила Заневскому о подозрении. Его обвиняют в пособничестве РФ во время оккупации Херсонской области и части Николаевской.

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