Судді, які звільнили екс-"беркутівців", ухвалювали рішення в інтересах режиму Януковича, - Слідство.Інфо

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До колегії, що розглядала справу екс-"беркутівців", входили судді Маргарита Васильєва, Віктор Габріель і Анатолій Орел

Судді Київського апеляційного суду Маргарита Васильєва, Віктор Габріель і Анатолій Орел, які звільнили з-під варти екс-"беркутівців", ухвалювали рішення в інтересах режиму колишнього президента-втікача Януковича. Про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо".

зазначається, що головуюча суддя Маргарита Васильєва працює Київському апеляційному суді з 2011 року. Вона була у складі колегії суддів, яка в 2017 році всупереч закону скасувала угоди про визнання вини з двома фігурантами "газової справи" екс-нардепа Олександра Онищенка. Його підозрюють у створенні газової схеми, через яку держава втратила понад півтора мільярда гривень. На думку журналістів, таке рішення суду зіграло на користь ексдепутата.

Віктор Габріель працює більше 20 років в цьому ж суді.

Габріель в часи Революції Гідності відмовився задовольнити скаргу учасника акції протесту на рішення суду першої інстанції. Тим рішенням він був позбавлений водійського посвідчення на півроку через поїздки в Межигір'ї. Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя визнала, що Габріель порушив норми Кодексу про адміністративні правопорушення. Втім, до дисциплінарної відповідальності суддю вирішили не притягувати.

Анатолій Орел входив до колегії суддів, яка підтвердила законність рішення Бориспільського міськрайонного суду про умовно-дострокове звільнення колишнього нардепа від БЮТ Віктора Лозінського. Він був засуджений на 10 років за вбивство жителя села Валерія Олійника на території мисливських угідь.

Всі троє суддів раніше підтвердили відповідність займаній посаді.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд задовольнив апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року.

Як заявили в ГПУ, судовий розгляд за звинуваченням екс-"беркутівцям" у справі про розстріли на Майдані буде продовжено.

Раніше повідомлялося, що екс-"беркутівці" можуть потрапити в списки на обмін полоненими. Київ і ОРДЛО вже погодили дату обміну полоненими за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених". Обмін повинен відбутися 29 грудня.