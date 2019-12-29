Судьи, освободившие экс-"беркутовцев", принимали решения в интересах режима Януковича, - Слідство.Інфо

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В коллегию, которая рассматривала дело экс-"беркутовцев", входили судьи Маргарита Васильева, Виктор Габриель и Анатолий Орел

Судьи Киевского апелляционного суда Маргарита Васильева, Виктор Габриель и Анатолий Орел, которые освободили из-под стражи экс-"беркутовцев", принимали решения в интересах режима бывшего президента-беглеца Виктора Януковича. Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

Отмечается, что председательствующая судья Маргарита Васильева работает Киевском апелляционном суде с 2011 года. Она в была в составе коллегии судей, которая в 2017 году вопреки закону отменила соглашения о признании вины с двумя фигурантами "газового дела" экс-нардепа Александра Онищенко. Его подозревают в создании газовой схемы с нанесением ущерба государства более чем полтора миллиарда гривен. По мнению журналистов, такое решение помогло экс-нардепу.

Виктор Габриель работает более 20 лет в этом же суде.

Габриель во времена Революции Достоинства отказался удовлетворить жалобу участника акции протеста на решение суда первой инстанции. Тем решением он был лишен водительского удостоверения на полгода из-за поездки в Межигорье. Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия признала, что Габриель нарушил нормы Кодекса об административных правонарушениях. Впрочем, к дисциплинарной ответственности судью решили не привлекать.

Анатолий Орел входил в коллегию судей, которая подтвердила законность решения Бориспольского горрайонного суда об условно-досрочном освобождении бывшего нардепа от БЮТ Виктора Лозинского. Он был осужден на 10 лет за убийство жителя села Валерия Олийныка на территории охотничьих угодий.

Все трое судей ранее подтвердили соответствие занимаемой должности.

Напомним, Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года.

Как заявили в ГПУ судебное разбирательство по обвинению экс-"беркутовцам" в деле о расстрелах на Майдане будет продолжено.

Ранее сообщалось, что экс-"беркутовцы" могут попасть в списки на обмен пленными. Киев и ОРДЛО уже согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Обмен должен состояться 29 декабря.