Судді антикорупційного суду склали присягу

Текст присяги судді зачитав суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Сергій Боднар
Судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду склали присягу. Про це повідомляє кореспондент "РБК-Україна".
Текст присяги судді зачитав суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Сергій Боднар. Текст указів президента України Петра Порошенка озвучив заступник голови адміністрації президента Олексій Філатов.
Нагадаємо, минулого тижня повідомлялось, що Порошенко планує підписати указ про призначення суддів Вищого антикорупційного суду.
Раніше посольство США в Україні зазначило, що призначення суддів є важливим етапом у виконанні обіцянки влади щодо забезпечення неупередженого правосуддя.
Нагадаємо, на початку березня надзвичайний та повноважний посол США в Україні Марі Йованович заявляла, що процес набору кандидатів до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) викликає питання. За її словами, 30% кандидатів до ВАКС виявились непрофесійними.
Раніше Порошенко заявив, що Вищий антикорупційний суд запрацює поточного року