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США привітали призначення суддів ВАКС

Новини » Політика    02.04.2019 - 14:45
США привітали призначення суддів ВАКС
Фото: Марі Йованович (Віталій Носач/РБК-Україна)

Цей крок назвали важливим у забезпеченні неупередженого правосуддя

Посольство США в Україні привітало призначення суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та Апеляційної палати в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства у Facebook

Наголошується, що призначення суддів є важливим етапом у виконанні обіцянки влади щодо забезпечення неупередженого правосуддя.

"Доброчесність суддів має вирішальне значення для перетворення України на сучасну, заможну європейську демократію. Вчора під час церемонії початку орієнтаційної програми для 39 кандидатів на зайняття посад суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної Палати, посол Йованович сказала про важливість судової гілки влади для української демократії. США з гордістю підтримують цю комплексну тритижневу програму навчання", - йдеться в повідомленні. 

США привітали призначення суддів ВАКС

РБК-Україна писало, що судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) складуть присягу протягом трьох тижнів. 

Раніше резидент України Петро Порошенко заявив, що Вищий антикорупційний суд запрацює поточного року. Конкурс до ВАКС завершився 6 березня.

Нагадаємо, на початку березня надзвичайний та повноважний посол США в Україні Марі Йованович заявляла, що процес набору кандидатів до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) викликає питання. За її словами, 30% кандидатів до ВАКС виявились непрофесійними.

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