Порошенко розповів, коли в Україні запрацює ВАКС

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами президента, конкурс до ВАКС був безпрецедентним за відкритістю та прозорістю

Президент України Петро Порошенко заявив, що Вищий антикорупційний суд запрацює поточного року. Про це він сказав у ході засідання РНБО щодо реформування державного концерну "Укроборонпром", повідомляє РБК-Україна.

За словами глави держави, конкурс до ВАКС був безпрецедентним за відкритістю та прозорістю.

"Це був безпрецедентний за відкритістю і прозорістю конкурс, у якому Громадська рада міжнародних експертів заветувала 42 кандидатів, тобто майже 40% з 113 претендентів, які перед цим успішно склали тестування. Як і обіцяв, Вищий антикорупційний суд запрацює вже поточного року", - зазначив президент.

Порошенко також додав, що ВАКС зосередиться на розгляді найбільш вагомих антикорупційних справ, підзвітних НАБУ.

"Його створення - свідчення твердої політичної волі на боротьбу з корупцією, в тому числі - і в сфері оборонно-промисловій", - сказав глава держави.

Нагадаємо, конкурс до Вищого антикорупційний суд України (ВАКС) сьогодні, 6 березня, завершився.

Як писало РБК-Україна раніше, Державна судова адміністрація призначила Олексія Жукова тимчасово виконуючим обов'язки керівника апарату ВАКС.

Додамо, раніше представник президента в парламенті Ірина Луценко заявляла, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) може запрацювати до кінця березня.