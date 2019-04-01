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Судді ВАКС складуть присягу протягом трьох тижнів

Новини » Політика    01.04.2019 - 17:33
Судді ВАКС складуть присягу протягом трьох тижнів
Фото: Валентина Данішевська (Уніан)

Дату складання присяги суддями ВАКС буде оголошено найближчими днями

Судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) складуть присягу протягом трьох тижнів. Про це заявила голова Верховного суду Валентина Данішевська, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Разом з тим, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) Сергій Козьяков зазначив, що дату складання присяги суддями ВАКС буде оголошено найближчими днями.

"Недовго чекати (складення присяги, - ред.). Думаю, до завершення цього тритижневого курсу ви зможете скласти присягу", - сказала Данішевська.

Зокрема, Козьяков зазначив, що багатьом не сподобається робота цього суду.

"Люди, стосовно яких розглядатимуть справи, шукатимуть підходи до новообраних суддів, спробують їх купити і їм погрожувати", - сказав він.

Ректор Національної школи суддів України Микола Оніщук зазначив, що немає сумнівів у тому, що найближчими днями питання щодо видання офіційного указу призначення суддів буде вирішено.

Нагадаємо, 18 березня Вища рада правосуддя скерувала президенту України Петру Порошенку подання на призначення 35 кандидатів до Вищого антикорупційного суду, що дозволить ВАС розпочати роботу. Після цього, ВРП надіслала ще три кандидати на затвердження.

Додамо, раніше представник президента в парламенті Ірина Луценко заявляла, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) може запрацювати до кінця березня.

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