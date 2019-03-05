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Посол США прокоментувала конкурс до ВАКС

Новини » Політика    05.03.2019 - 17:25
Посол США прокоментувала конкурс до ВАКС
Фото: Марі Йованович (Віталій Носач/РБК-Україна)

Йованович підкреслила, що суди зараз використовують для блокування реформ в Україні

Процес набору кандидатів до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) викликає питання. Про це повідомила надзвичайний та повноважний посол США в Україні Марі Йованович, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, 30% кандидатів до ВАКС виявились непрофесійними.

"Ми вважаємо, що тепер потрібно ставити питання до кандидатів, які мають стати суддями Вищого антикорупційного суду. 30% суддів  показали, що вони не повністю відповідають професійним стандартам… Я думаю, що це дуже важливо", - повідомила Йованович

Посол підкреслила, що суди наразі використовують для блокування реформ в Україні.

"Цілісність судової гілки є дуже важливою для України для того, щоб перетворити її у процвітаючу демократію. Замість цього ми бачимо дії, які суди використовують для того, щоб блокувати деякі реформи", - додала Йованович.

Нагадаємо, раніше представник президента в парламенті Ірина Луценко заявила, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) може заробити до кінця березня.

Як писало РБК-Україна раніше, Державна судова адміністрація призначила Олексія Жукова тимчасово виконуючим обов'язки керівника апарату ВАКС.

Додамо, раніше повідомлялося, що в конкурсі до Вищого антикорупційного суду продовжить брати участь 71 кандидат.

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