Порошенко підпише указ про призначення суддів ВАКС цього тижня

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Президент вважає, що конкурс до Вищого антикорупційного суду було проведено блискуче

Президент України Петро Порошенко планує підписати указ про призначення суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) цього тижня. Про це він повідомив у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Президент вважає, що конкурс до Вищого антикорупційного суду України було проведено "блискуче", за участю ради міжнародних експертів, та "визнаний у всьому світі".

"Цього тижня я маю підписати указ. Ми повинні запустити Антикорупційний суд", - заявив Порошенко.

Він також додав, що початок роботи антикорупційного суду - це "реалізація того, що записано в Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО", як і кроки із захисту активістів, які "мають право на протест".

Нагадаємо, посольство США в Україні привітало призначення суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та Апеляційної палати в Україні, наголосивши, що призначення суддів є важливим етапом у виконанні обіцянки влади щодо забезпечення неупередженого правосуддя.

Голова Громадської ради міжнародних експертів Ентоні Хупер заявив, що Україна стала першою суверенною державою у світі, яка залучила до процесу добору суддів іноземних експертів.