ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко підпише указ про призначення суддів ВАКС цього тижня

Новини » Політика    09.04.2019 - 01:59
Порошенко підпише указ про призначення суддів ВАКС цього тижня
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Президент вважає, що конкурс до Вищого антикорупційного суду було проведено блискуче

Президент України Петро Порошенко планує підписати указ про призначення суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) цього тижня. Про це він повідомив у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Президент вважає, що конкурс до Вищого антикорупційного суду України було проведено "блискуче", за участю ради міжнародних експертів, та "визнаний у всьому світі".

"Цього тижня я маю підписати указ. Ми повинні запустити Антикорупційний суд", - заявив Порошенко.

Він також додав, що початок роботи антикорупційного суду - це "реалізація того, що записано в Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО", як і кроки із захисту активістів, які "мають право на протест".

Нагадаємо, посольство США в Україні привітало призначення суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та Апеляційної палати в Україні, наголосивши, що призначення суддів є важливим етапом у виконанні обіцянки влади щодо забезпечення неупередженого правосуддя.

Голова Громадської ради міжнародних експертів Ентоні Хупер заявив, що Україна стала першою суверенною державою у світі, яка залучила до процесу добору суддів іноземних експертів.

Судді ВАКС складуть присягу протягом трьох тижнів Порошенку скерували подання про призначення суддів до ВАКС
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України наказантікоррупційний суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся