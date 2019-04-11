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Судді антикорупційного суду склали присягу

Новини » Політика    11.04.2019 - 15:51
Судді антикорупційного суду склали присягу
Фото: присяга суддів (РБК-Україна)

Текст присяги судді зачитав суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Сергій Боднар

Судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду склали присягу. Про це повідомляє кореспондент "РБК-Україна".

Текст присяги судді зачитав суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Сергій Боднар. Текст указів президента України Петра Порошенка озвучив заступник голови адміністрації президента Олексій Філатов.

 
Фото: присяга суддів (РБК-Україна)

Нагадаємо, минулого тижня повідомлялось, що Порошенко планує підписати указ про призначення суддів Вищого антикорупційного суду.

Раніше посольство США в Україні зазначило, що призначення суддів є важливим етапом у виконанні обіцянки влади щодо забезпечення неупередженого правосуддя.

Нагадаємо, на початку березня надзвичайний та повноважний посол США в Україні Марі Йованович заявляла, що процес набору кандидатів до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) викликає питання. За її словами, 30% кандидатів до ВАКС виявились непрофесійними.

Раніше Порошенко заявив, що Вищий антикорупційний суд запрацює поточного року

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