Засідання суду за позовом Коломойського щодо ПриватБанку перенесли на тиждень

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Наступне засідання відбудеться 1 жовтня

Господарський суд Києва 24 вересня почав розгляд по суті позову колишніх акціонерів "ПриватБанку" Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd про визнання недійсним договору про викуп банку Міністерством фінансів 21 грудня 2016 року. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі "ПриватБанку".

Як повідомили в прес-службі, засідання перенесено на 1 жовтня 2019 року.

Згідно з матеріалами справи, Ігор Коломойський і підконтрольна йому компанія TRIANTAL INVESTMENTS LTD просять визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій "Приватбанку", який укладено між Державою Україна в особі Міністерства фінансів та усіма особами, які за станом на 21.12.2016 були власниками акцій.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано через компанію TRIANTAL INVESTMENTS LTD. Геннадій Боголюбов прямо і опосередковано володів 41,5769% акцій банку. Власником 2,7249% акцій банку голова правління Олександр Дубілет.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.