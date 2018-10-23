У Мінфіні назвали строки приватизації ПриватБанку і Укргазбанку

Фото: Приватбанк (УНИАН)

"Укргазбанк" приватизують трохи раніше

Націоналізований "Укргазбанк" буде приватизований до 2020 року, "Приватбанк" - до 2022 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив заступник міністра фінансів Юрій Гелетій.

Він зазначив, що приватизація відбуватимется шляхом продажу міжнародним стратегічним інвесторам або через первинне публічне розміщення акцій (IPO).

"Для забезпечення приватизації нам треба виконати низку передумов. Це, перш за все, запровадити корпоративне управління, забезпечити наявність надійних операційних моделей в банках, ефективні показники рентабельності, урегулювання проблем, успадкованих від попереднього менеджменту, зокрема проблеми непрацюючих кредитів", - підкреслив заступник міністра фінансів.

Гелетій додав, що менеджмент Ощадбанку активно працює у напрямку співпраці з міжнародними фінансовими організаціями - з ЄБРР, і висловив сподівання, що співпраця дасть змогу реалізувати стратегічну мету - скоротити частку держави протягом наступних п'яти років у цьому банку.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2018 року Міністерство фінансів України схвалило стратегію розвитку ПриватБанку до 2022 року. Згідно з затвердженими показниками, у 2022 році банк планує отримати 8,4 млрд гривень чистого прибутку і буде готовий до приватизації.