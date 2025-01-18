Судья Хозяйственного суда Киева получил подозрение за работу в пользу России

"Работники Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора сообщили о подозрении судье Хозяйственного суда Киева и бывшему высшему руководству Украины", - говорится в сообщении.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о судье Анатолии Ивченко.

О чем речь

Установлено, что еще в 2011 году Россия привлекла к подрывной деятельности против Украины тогдашних президента, премьер-министра Украины и судью Хозяйственного суда Киева, а также руководителей различных звеньев судебной системы.

"Руководство РФ разработало план, согласно которому обороноспособность и ВС РФ будут финансироваться за счет Государственного бюджета Украины под предлогом выполнения решения Хозяйственного суда Киева о погашении несуществующего долга", - рассказали в ведомстве.

Для этого в 2011 году к руководству Украины обратился министр обороны РФ с письмом о содействии в погашении задолженности одного из субъектов хозяйствования на сумму 405,5 млн долларов за поставленный природный газ еще в 1996-1997 годах.

"Украина не имела никакого отношения к долгу коммерческого предприятия и не могла нести за него ответственность. Однако бывшее руководство страны в 2011 году начали подчеркивать в СМИ, что Украина должна погасить указанную сумму Министерству обороны РФ", - отметили в ГБР.

Кроме того, было подготовлено письмо в СБУ с просьбой привлечь к уголовной ответственности руководителя предприятия за якобы перекладывание на государство этого долга.

"Пытаясь искусственно создать основания для прямого финансирования Министерства обороны РФ за счет украинского госбюджета, чиновники привлекли руководство судебной системы и судью Хозяйственного суда Киева для взыскания 405,5 млн долларов в пользу РФ по неправомерному решению суда", - рассказали о деталях дела в бюро.

Как действовала схема

По разработанной фигурантами схеме, в августе 2012 года в Хозяйственный суд Киева Минобороны РФ подало иск к Кабинету Министров Украины о взыскании более 3 млрд гривен из госбюджета.

"Россияне рассчитывали на то, что еще в 2004 году в то время премьер-министр, а в дальнейшем президент Украины, обещал им содействовать в исполнении этих судебных решений. Однако, из-за отсутствия договорных правоотношений между истцом и ответчиком судья должен был отказать в открытии производства по делу", - добавили в ГБР.

Более того, Министерство обороны РФ к иску не присоединило ни одного доказательства в подтверждение того, почему Украина должна платить этот долг. Однако судья Хозяйственного суда вынес незаконное постановление и переложил на ответчика обязанность сбора и предоставления доказательств по делу.

По этому постановлению Кабмин предоставил копии переписки между руководителями правительств Украины и РФ 1996 года. Они были датированы еще до заключения субъектом хозяйствования сделки, по которой возник долг, поэтому эти письма не могли быть доказательствами как существования долга, так и перекладывания его на Украину. К тому же, оригиналов этих писем никогда не существовало, однако этот факт суд проигнорировал.

Несмотря на истечение сроков исковой давности и отсутствие гарантий государства по долгам предприятия, а также при отсутствии доказательств самого факта существования в 2012 году долга предприятия по контрактам 1996-1997 годов, судья удовлетворил иск Министерства обороны РФ и постановил взыскать с любого счета Государственного бюджета Украины в пользу России более 3,1 млрд грн.

"Во исполнение указанного незаконного решения суда в пользу РФ с Украины была взыскана часть средств. После начала агрессии РФ, другим судьей Хозяйственного суда в 2014 году отменено это незаконное решение, однако вернуть безосновательно взысканные в интересах России деньги так и не удалось", - констатировали в Бюро.

По данным следствия, эти средства пошли на финансирование так называемой "СВО".