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Сына нардепа разоблачили на хищении денег: детали дела

Львов, Суббота 18 января 2025 11:19
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Сына нардепа разоблачили на хищении денег: детали дела Фото: ГБР вручило подозрение сыну нардепа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

ГБР разоблачило схему хищения бюджетных средств во Львовской области. Сына действующего народного депутата подозревают в причастности к схеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным источников РБК-Украина, фигурантом дела является сын нардепа Андрея Лопушанского. Он был избран как самовыдвиженцем по 125 округу (Львовская область). Является заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета.

По данным следствия, с сентября по декабрь 2019 года сын нардепа совместно с чиновниками Верхнесиневидненского поселкового совета Сколевского района и должностными лицами подконтрольных ему коммерческих структур разработали схему завладения бюджетными средствами общины.

ГБР отмечает, что сделка была реализована при приобретении и поставке оборудования с комплектующими материалами в рамках объекта "Реконструкция уличного освещения с использованием инновационных энергоэффективных мероприятий возобновляемых источников энергии".

В результате преступной схемы убытки государства составляют почти миллион гривен.

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого и его отца. Сыну нардепа объявили подозрение в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сына нардепа разоблачили на хищении денег: детали дела

Фото: ГБР вручило подозрение сыну нардепа (dbr.gov.ua)

Напомним, СБУ задержала в Киеве чиновника одного из крупнейших банков Украины. По данным следствия, он отправлял "донаты" оккупационной армии.

Также правоохранители разоблачили директора банка, который вместе с сообщниками присвоил 90 млн гривен. По информации источников РБК-Украина, речь идет о банке "Земельный капитал" и его директоре Викторе Тополове.

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