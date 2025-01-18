Присвоили десятки миллионов. Разоблачена схема со средствами вкладчиков "Земельного капитала"
Владелец банка "Земельный капитал" присвоил более 90 млн гривен вкладчиков. Правоохранители разоблачили схему с участием нескольких лиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.
Как стало известно РБК-Украина из собственных источников, речь идет о банке "Земельный капитал" и его директоре Викторе Тополове.
"Фигурант специально приобрел финансовое учреждение для воплощения своего преступного умысла. В сделку он привлек председателя и членов правления банка, председателя наблюдательного совета, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов", - говорится в сообщении.
Как работала схема?
Под руководством организатора они регистрировали в госреестре вещных прав недвижимое имущество большой квадратуры, якобы расположенное в центральных районах Киева и Харькова.
"Эти несуществующие объекты и стали предметом залога на выдачу кредитов в общей сумме более 90 млн грн. За незаконно полученные деньги вкладчиков банка фигуранты финансировали собственные бизнес-проекты по строительству заводов и ТЭЦ, операционной деятельности угольной шахты, приобретение элитных авто и недвижимости", - рассказали в Нацполиции.
Вместе с этим, работники управления банковской безопасности ежегодно составляли акты проверки наличия и ликвидности несуществующего залогового имущества.
Что известно об участниках схемы
Все это привело к тому, что в 2021 году банк признали несостоятельным из-за того, что он не обеспечил выплаты собственным клиентам и не рассчитался по платежным поручениям.
Следователи полиции и оперативники Департамента стратегических расследований установили 27 фигурантов, которые в разные годы входили в состав преступной организации. Семерым из них ранее уже сообщили о подозрении за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог в составе организованной группы.
В январе 2025 года следователи собрали достаточно доказательств, чтобы объявить о подозрениях руководству банка за создание, руководство и участие в преступной организации, присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог и отмывание доходов, полученных преступным путем. Среди подозреваемых и владелец обанкротившегося банка.
Масштабные аресты
Для сохранения вещественных доказательств и возмещения нанесенного ущерба полицейские наложили арест на 12 квартир фигурантов в столице, 5 частных домов в центре Киева общей площадью более 2000 квадратных метров, земельные участки, 12 элитных авто, 12 машиномест и корпоративные права в уставном капитале аффилированных с фигурантами обществ.
За содеянное подозреваемым может грозить до 12 лет с конфискацией имущества.
Как сообщалось, еще в августе 2021 года Нацбанк решил отнести банк "Земельный капитал" к категории неплатежеспособных.
Добавим, что в сентябре того же года Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Земельный капитал". Банк принадлежал экс-министру угольной промышленности Виктору Тополову.
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