Судья был пьян? Все подробности смертельного ДТП с военным в Киеве

Что произошло

ДТП произошло на Берестейском проспекте в ночь на 26 мая. Автомобиль марки Lexus на высокой скорости проезжал мимо блокпоста и сбил насмерть 23-летнего военнослужащего.

Военный Нацгвардии заметил, что машина едет слишком бысто и пошел ставить фишку, чтобы остановить авто для проверки, однако водитель не сбавил скорость. От полученных травм военнослужащий скончался на месте.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники полиции и ГБР и задержали водителя.

Фото: место аварии (facebook.com/dbr.gov.ua)

Кто был за рулем

По информации источника РБК-Украина, за рулем находился судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр.

Фото: председатель Макаровского райсуда Алексей Тандыр (facebook.com/makarivCourt)

Мужчина мог быть в состоянии алкогольного опьянения. Он отказался от проходжения теста на месте. Правоохранители готовят ходатайство, чтобы принудительно отправить его на освидетельствование по решению суда.

В Макаровском районном суде уже отреагировали на инцидент. Там заявили, что судья Алексей Тандыр сегодня отсутствует на рабочем месте. Подробностей пока не знают, но готовы содействовать следствию.

Скриншот facebook.com/makarivCourt

Что известно о погибшем

Имя погибшего в аварии нацгвардейца пока не называют. Известно, что ему было 23 года, остались жена и трое детей. Отец служит в ВСУ, находится на Донбассе.

Как сообщил РБК-Украина пресс-офицер воинской части 3030 Национальной гвардии, погибший воин воспитывал троих детей - одного общего ребенка и двоих детей жены от ее предыдущего брака. Сейчас жена с детьми и мама находятся за границей.

По факту ДТП начато расследование

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование ДТП по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Виновному может грозить лишение свободы сроком до 10 лет.

В ГБР отметили, что на данный момент проводятся процессуальные меры для принудительного освидетельствования судьи. Назначены необходимые судебные экспертизы. Также стало известно, что при осмотре ДТП и автомобиля, была найдена бутылка от алкоголя.

Киевская прокуратура готовит документы для сообщения виновнику аварии о подозрении.

При этом задержание судьи будет возможно после получения согласия от Высшего совета правосудия (ВСП). Прокуратура уже готовит обращение в ВСП.