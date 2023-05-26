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В Киеве на блокпосту судья насмерть сбил военного. От теста на алкоголь отказывается

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Киев, Пятница 26 мая 2023 09:55
В Киеве на блокпосту судья насмерть сбил военного. От теста на алкоголь отказывается Фото: в Киеве на плокпосту судья насмерть сбил военного Нацгвардии (facebook com kyivcity gov ua)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

В Киеве на блокпосту судья сбил насмерть военного Нацгвардии. От теста на алкоголь виновник аварии отказывается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

"Да, ночью судья ехал мимо блокпоста, нацгвардеец увидел, что очень быстро едет машина, пошел ставить фишку, чтоб остановить и проверить документы", - рассказал он.

По словам источника, на место тут же подъехала полиция и ГБР. Водитель сразу отказался от теста на алкоголь. Сейчас на месте аварии происходят следственные действия.

Известно, что правоохранителли хотели принудительно взять виновника аварии на освидетельствование, но он снова отказался. Сейчас готовится ходатайство в суд, чтобы принудительно отправить его на освидетельствование по решению суда.

В соцсетях пишут, что у погибшего нацгвардейца остались двое детей.

Что говорят в ГБР?

В ГБР официально подтвердили факт ДТП с участием председателя одного из райсудов Киевской области, которое случилось на блокпоста в городе Киеве.

Как отметили в ведомстве, судья задержан.

"От проведения осмотра на состояние опьянения в здравоохранении он отказался", - добавили в пресс-службе.

Досудебное расследование в уголовном производстве начато по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Как сообщалось, 1 мая, днем в Хмельницком произошла смертельная авария. Водитель сбил двух военных и сотрудницу полиции.

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