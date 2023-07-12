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В Судане в результате обстрела погибли 34 человека, среди них есть дети

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Судан, Среда 12 июля 2023 03:23
В Судане в результате обстрела погибли 34 человека, среди них есть дети Фото: из-за обстрела в Судане погибли 34 человека (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Судане, в штате Хартум из-за обстрела погибли 34 человека, в том числе дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В результате обстрела на популярном городском рынке в суданском городе Омдурман погибли десятки человек.

По данным министерства здравоохранения Хартум, большинство жертв были торговцами и водителями грузовиков.

Боевые действия в Судане

В середине весны вспыхнули боевые действия между регулярной армией страны и силами быстрого реагирования. Боевые действия сосредоточены в Омдурмане, поскольку западная часть города является ключевым маршрутом поставки СБР. 8 июля вооруженные силы Судана нанесли авиаудар по населенному пункту, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека.

В столице страны Хартуми из-за боев в городе погибли по меньшей мере 60 детей в приюте. Они оказались в ловушке, не имели пищи и воды.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Судан находится на пороге полномасштабной гражданской войны и выразил "глубокую обеспокоенность. По данным Организации Объединенных Наций, около 25 миллионов человек в стране сейчас нуждаются в помощи и защите".

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