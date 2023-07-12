В Судані внаслідок обстрілу загинули 34 людини, серед них є діти

У Судані, в штаті Хартум через обстріл загинули 34 людини, в тому числі діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Внаслідок обстрілу на популярному міському ринку в суданському місті Омдурман загинули десятки людей.

За даними міністерства охорони здоров'я Хартум, більшість жертв були торговцями і водіями вантажівок.

Бойові дії в Судані

В середині весни спалахнули бойові дії між регулярною армією країни та Силами швидкого реагування. Наразі бойові дії зосереджені в Омдурмані, оскільки західна частина міста є ключовим маршрутом постачання СБР. 8 липня збройні сили Судану нанесли авіаудар по населеному пункту, в результаті чого загинуло щонайменше 22 людини.

У столиці країни Хартумі, через бої в місті загинули щонайменше 60 дітей у притулку. Вони опинилися у пастці, не мали їжі та води.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що Судан знаходиться на порозі повномасштабної громадянської війни та виразив "глибоку стурбованість. За даними Організації Об'єднаних Націй, близько 25 мільйонів людей у країні зараз потребують допомоги та захисту.