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В Судані внаслідок обстрілу загинули 34 людини, серед них є діти

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Судан, Середа 12 липня 2023 03:23
В Судані внаслідок обстрілу загинули 34 людини, серед них є діти Фото: через обстріл у Судані загинули 34 людини (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Судані, в штаті Хартум через обстріл загинули 34 людини, в тому числі діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Внаслідок обстрілу на популярному міському ринку в суданському місті Омдурман загинули десятки людей.

За даними міністерства охорони здоров'я Хартум, більшість жертв були торговцями і водіями вантажівок.

Бойові дії в Судані

В середині весни спалахнули бойові дії між регулярною армією країни та Силами швидкого реагування. Наразі бойові дії зосереджені в Омдурмані, оскільки західна частина міста є ключовим маршрутом постачання СБР. 8 липня збройні сили Судану нанесли авіаудар по населеному пункту, в результаті чого загинуло щонайменше 22 людини.

У столиці країни Хартумі, через бої в місті загинули щонайменше 60 дітей у притулку. Вони опинилися у пастці, не мали їжі та води.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що Судан знаходиться на порозі повномасштабної громадянської війни та виразив "глибоку стурбованість. За даними Організації Об'єднаних Націй, близько 25 мільйонів людей у країні зараз потребують допомоги та захисту.

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