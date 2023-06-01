В суданском приюте умерло 60 детей: они оказались в ловушке из-за боев

В детском приюте в столице Судана, Хартуме за последние шесть недель погибли по меньшей мере 60 детей. Основными причинами смерти было отсутствие пищи и воды, а также болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Издание пишет, что в последние дни в соцсетях распространилось видео из приюта, на котором видны еще не похороненные тела детей, а также "десятки малышей", сидящих на полу в одних подгузниках и плачущих.

Сотрудник приюта позже объяснил, что дети оказались в ловушке из-за бурлящих вокруг боев.

"Это катастрофическая ситуация. Мы ожидали этого с первого дня боевых действий", - сказал он.

Согласно документам, удостоверяющим их смерть, среди погибших были в частности младенцы в возрасте до трех месяцев, а также четверо сотрудников убежища. Только за последние выходные умерло 26 человек.

После распространения видео в соцсетях местная благотворительная организация посредством ООН, ЮНИСЕФ и Международного комитета Красного Креста смогла доставить в приют питание, лекарства и воду. Работники детдома призывают международные организации как можно быстрее эвакуировать детей.

Конфликт в Судане

15 апреля в Хартуме и других городах Судана начались боевые действия между армией и Силами быстрого реагирования. Боевые действия начались из-за споров между армией и СШР о подчинении второй первой.

ВОЗ отмечает, что из-за боев 1,3 млн человек стали вынужденными переселенцами, а минимум 730 человек погибли.

Международные попытки урегулировать конфликт не имели успеха, но 20 мая стороны объявили о семидневном перемирии. Однако, по сообщениям миестовых, бои в эти дни все равно происходили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.