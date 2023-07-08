ua ru
Вс, 09 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Судане от авиаудара погибли не менее 22 человек

Новина українською →
Суббота 08 июля 2023 23:31
В Судане от авиаудара погибли не менее 22 человек Фото: в Судане от авиаудара погибли не менее 22 человек (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вооруженные силы Судана сегодня днем, 8 июля, нанесли авиаудар по Омдурману, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представители суданской армии заявили об уничтожении 20 "солдат-повстанцев" и их вооружения. По данным минздрава Судана, в результате удара пострадали десятки человек.

По официальным данным, по меньшей мере 1133 человека погибли в ходе боевых действий в регионах Кордофан и Дарфур. За время конфликта более 2,9 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, из них почти 700 тысяч человек бежали в соседние страны.

Боевые действия в Судане

В Судане с середины апреля продолжаются боестолкновения между вооруженными силами и Силами быстрого реагирования. В последние дни боевые действия были сосредоточены в Омдурмане, поскольку западная часть города является ключевым маршрутом снабжения для СБР.

По данным ООН, около 25 миллионов человек в стране сейчас нуждаются в помощи и защите.

В столице страны Хартуми по меньшей мере 60 детей в приюте погибли. Они оказались в ловушке из-за боев в городе, не имели пищи и воды.

Недавно правительство Судана спецпредставителя генсека ООН Волкера Пертеса объявило персоной нон-грата.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Судан
NEWS
"Редис" и "Волына" будут в Украине. Все командиры обороны "Азовстали" возвращаются из Турции
"Редис" и "Волына" будут в Украине. Все командиры обороны "Азовстали" возвращаются из Турции
DAILY
Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе