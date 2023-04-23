В Судане из тюрьмы сбежал аль-Башир, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Al Araby в Twitter .

"Свергнутый президент Судана Омар аль-Башир сбежал из тюрьмы Копер к северу от Хартума в сопровождении большого количества заключенных", - говорится в сообщении.

Отметим, что Омар Хасан Ахмед аль-Башир - военный и государственный деятель, бывший президент Судана. Он пришел к власти в 1989 году в результате военного переворота, пробыв на должности более 30 лет. При этом он был отстранен также в результате госпереворота, который произошел в Судане в апреле 2019 года.

За годы его правления Судан подвергся исламизации госаппарата и превратился в страну-изгоя, которую обвинили в этнических чистках в провинции Дарфур.

21 июля 2008 года суд в Гааге выдал ордер на арест аль-Башира по обвинению в геноциде в связи с конфликтом в Дарфуре. Так, аль-Башир стал первым действующим президентом в мире, против которого было выдвинуто обвинение органом международной юстиции.

Ранее сообщалось, что на тюрьму Копер было совершено нападение. В ней отбывают свой срок бывшие лидеры режима Омара аль-Башира, включая его самого.

Добавим, что вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако военные действия будут продолжаться.

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