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У Судані з в'язниці втік аль-Башир, - ЗМІ

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Неділя 23 квітня 2023 20:41
У Судані з в'язниці втік аль-Башир, - ЗМІ Фото: скинутий президент Судана Омар аль-Башир (flickr.com/aljazeeraenglish)
Автор: Валерія Поліщук

У столиці Судану Хартумі з в'язниці Копер утік повалений президент країни Омар аль-Башир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Al Araby у Twitter.

"Повалений президент Судану Омар аль-Башир втік із в'язниці Копер на північ від Хартума в супроводі великої кількості ув'язнених", - ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що Омар Хасан Ахмед аль-Башир - військовий і державний діяч, колишній президент Судану. Він прийшов до влади 1989 року внаслідок військового перевороту, пробувши на посаді понад 30 років. Водночас його усунули також унаслідок держперевороту, який стався в Судані у квітні 2019 року.

За роки його правління Судан зазнав ісламізації держапарату і перетворився на країну-ізгоя, яку звинуватили в етнічних чистках у провінції Дарфур.

21 липня 2008 року суд у Гаазі видав ордер на арешт аль-Башира за звинуваченням у геноциді у зв'язку з конфліктом у Дарфурі. Так, аль-Башир став першим чинним президентом у світі, проти якого було висунуто обвинувачення органом міжнародної юстиції.

Раніше повідомлялося, що на в'язницю Копер було скоєно напад. У ній відбувають свій термін колишні лідери режиму Омара аль-Башира, включаючи його самого.

Додамо, що збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, проте воєнні дії продовжуватимуться.

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Омар аль-Башир Судан
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