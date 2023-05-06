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В Судане обстреляли автомобиль посла Турции

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Суббота 06 мая 2023 16:20
В Судане обстреляли автомобиль посла Турции Фото: В Судане обстреляли автомобиль посла Турции (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 6 мая, в Судане неизвестные обстреляли автомобиль посла Турции Исмаила Чобаноглу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Trt Haber.

В результате инцидента никто не пострадал.

В результате нападения был поврежден автомобиль посольства. Пока неизвестно, кем было совершено нападение.

Напомним, 15 апреля в столице Судана и ряде других городов вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования.

Ранее в Судане совершили нападение на посла ЕС в его собственной резиденции.

При этом в Судане в результате боевых действий погибли три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерреш призвал приостановить боевые действия, а также показать виновных в гибели его подчиненных.

Все подробности о том, что происходит в Судане и при чем здесь ЧВК "Вагнера", можно узнать в материале РБК-Украина.

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