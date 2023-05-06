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У Судані обстріляли автомобіль посла Туреччини

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Субота 06 травня 2023 16:20
У Судані обстріляли автомобіль посла Туреччини Фото: У Судані обстріляли автомобіль посла Туреччини (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 6 травня, у Судані невідомі обстріляли автомобіль посла Туреччини Ісмаїла Чобаноглу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Trt Haber.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Унаслідок нападу було пошкоджено автомобіль посольства. Наразі невідомо, ким було скоєно напад.

Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану та низці інших міст спалахнули битви між армією та силами швидкого реагування.

Раніше в Судані напали на посла ЄС у його власній резиденції.

При цьому в Судані в результаті бойових дій загинули троє співробітників Всесвітньої продовольчої програми ООН.

У свою чергу, генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав призупинити бойові дії, а також показати винних у загибелі його підлеглих.

Усі подробиці про те, що відбувається в Судані і до чого тут ПВК "Вагнера", можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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