У Судані обстріляли автомобіль посла Туреччини
У суботу, 6 травня, у Судані невідомі обстріляли автомобіль посла Туреччини Ісмаїла Чобаноглу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Trt Haber.
Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Унаслідок нападу було пошкоджено автомобіль посольства. Наразі невідомо, ким було скоєно напад.
Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану та низці інших міст спалахнули битви між армією та силами швидкого реагування.
Раніше в Судані напали на посла ЄС у його власній резиденції.
При цьому в Судані в результаті бойових дій загинули троє співробітників Всесвітньої продовольчої програми ООН.
У свою чергу, генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав призупинити бойові дії, а також показати винних у загибелі його підлеглих.
Усі подробиці про те, що відбувається в Судані і до чого тут ПВК "Вагнера", можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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