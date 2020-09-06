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Судан на три місяці запровадив надзвичайний стан через повені

Судан, Неділя 06 вересня 2020 04:25
Судан на три місяці запровадив надзвичайний стан через повені
Фото: зливи в Судані (danchurchaid.org)
Автор: Артур Родивилов

Рада безпеки і оборони Судану запровадила надзвичайний стан в країні на три місяці через повені і оголосив Судан зоною стихійного лиха. В країні через повені в цьому році загинуло 99 осіб, ще 46 осіб було госпіталізовано.

Про це повідомило державне агентство Судану SUNA.

Всього постраждали від повеней близько півмільйона осіб. Вода повністю або частково зруйнувала понад 100 тисяч будинків.

Кількість паводків і дощів в Судані в цьому році перевищила рекорди, встановлені в 1946-го і 1988 роках. Крім того, очікується подальше зростання показників через тривалі дощі.

Рада безпеки оголосила про формування вищого комітету для ліквідації наслідків повені восени 2020 року, повідомляє SUNA.

Раніше повідомлялося, що в Судані унаслідок проливних дощів загинула 21 людина та ще 16 отримали різні травми.

Нагадаємо, у Південній Кореї унаслідок повеней і зсувів, викликаних сильними зливами, щонайменше 31 людина загинула, і ще 11 людей вважаються зниклими безвісти.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що у китайському автономному районі Гуансі-Чжуанський повінь зачепила понад 1,45 млн осіб, шість з яких загинули.

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