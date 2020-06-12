ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Повінь у Китаї: постраждали вже понад 1,45 млн людей

Новини » Надзвичайні події     12.06.2020 - 06:21
Повінь у Китаї: постраждали вже понад 1,45 млн людей
Фото: повінь в Китаї (twitter/Xinhua)

Китай направив допомогу в район Гуансі, де сталася повінь

У китайському автономному районі Гуансі-Чжуанський повінь вже зачепила більше 1,45 млн людей з 1 червня. Відомо про шістьох загиблих в результаті стихійного лиха.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

Також повідомляється, що троє людей зникли безвісти за ці дні. Для боротьби з наслідками лиха Китай направив гуманітарну допомогу в автономний район.

В гуманітарному вантажеві загалом 3000 наметів і 3000 розкладачок - на перший час тим, хто залишився без житла через стихію.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вже понад 200 тисяч осіб покинули свої будинки через масштабні повені в південному і центральному Китаї. Попередній збиток від затоплення оцінюється в понад 500 млн доларів, оскільки стихія зруйнувала більше тисячі будинків.

У Китаї повені не рідкісне явище. Так, у 1998 році рекордно сильне стихійне лихо забрало життя понад двох тисяч людей, майже 3 млн будинків залишилися зруйнованими.

Нагадаємо, в кінці травня на східну Індію та Бангладеш обрушився тропічний циклон "Амфан", зруйнувавши тисячі будівель; загинули щонайменше 20 осіб.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України Китайповінь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся