Повінь у Китаї: постраждали вже понад 1,45 млн людей

Фото: повінь в Китаї (twitter/Xinhua)

Китай направив допомогу в район Гуансі, де сталася повінь

У китайському автономному районі Гуансі-Чжуанський повінь вже зачепила більше 1,45 млн людей з 1 червня. Відомо про шістьох загиблих в результаті стихійного лиха.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

Також повідомляється, що троє людей зникли безвісти за ці дні. Для боротьби з наслідками лиха Китай направив гуманітарну допомогу в автономний район.

В гуманітарному вантажеві загалом 3000 наметів і 3000 розкладачок - на перший час тим, хто залишився без житла через стихію.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вже понад 200 тисяч осіб покинули свої будинки через масштабні повені в південному і центральному Китаї. Попередній збиток від затоплення оцінюється в понад 500 млн доларів, оскільки стихія зруйнувала більше тисячі будинків.

У Китаї повені не рідкісне явище. Так, у 1998 році рекордно сильне стихійне лихо забрало життя понад двох тисяч людей, майже 3 млн будинків залишилися зруйнованими.

Нагадаємо, в кінці травня на східну Індію та Бангладеш обрушився тропічний циклон "Амфан", зруйнувавши тисячі будівель; загинули щонайменше 20 осіб.

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Автор: Виталия Мазур