У Південній Кореї через сильні зливи загинула 31 людина

Фото: негода у Південній Кореї (en.yna.co.kr)

Близько 7 тисяч осіб змушені були покинути свої будинки через загрозу підтоплення

У Південній Кореї у результаті повеней і зсувів, викликаних сильними зливами, щонайменше 31 людина загинула. Ще 11 осіб вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Yonhap.

Як повідомляється, тільки за минулі вихідні в місті Кванджу і в провінціях Південна і Північна Чолла загинули 13 людей. Крім того, близько 7 тисяч осіб в 11 містах і провінціях змушені були покинути свої будинки через загрозу їх підтоплення і обвалення, ще 3,4 тисячі громадян досі залишаються в пунктах тимчасового розміщення.

Також відомо, що негода пошкодила близько 14 тисяч житлових і громадських будівель, а також близько 4,3 тис. мостів і ділянок автомобільних трас. Повідомляється про щонайменше 700 зсувів. Під водою опинилися приблизно 25 тис. гектарів сільськогосподарських угідь.

Синоптики прогнозують посилення дощів, оскільки до Корейського півострова наближається тайфун "Чанмі". Очікується, що у вівторок вранці він пройде в безпосередній близькості від острова Чеджудо, а потім торкнеться південне узбережжя країни.

Згідно з прогнозами, на території Південної Кореї очікується випадання від 80 до 250 мм опадів.

Нагадаємо, раніше у Південній Кореї внаслідок повеней і зсувів, викликаних сильними дощами, загинули шестеро людей.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що у китайському автономному районі Гуансі-Чжуанський повінь зачепила понад 1,45 млн людей, шість з яких загинули.