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Судан на три месяца ввел чрезвычайное положение из-за наводнений

Судан, Воскресенье 06 сентября 2020 04:25
Судан на три месяца ввел чрезвычайное положение из-за наводнений
Фото: ливни в Судане (danchurchaid.org)
Автор: Артур Родивилов

Совет безопасности и обороны Судана ввел чрезвычайное положение в стране на три месяца из-за наводнения и объявил Судан зоной стихийного бедствия. В стране из-за наводнений в этом году погибли 99 человек, еще 46 человек были госпитализированы.

Об этом сообщило государственное агентство Судана SUNA.

Всего пострадали от наводнений около полумиллиона человек. Вода полностью или частично разрушила более 100 тысяч домов.

Число паводков и дождей в Судане в этому году превысило рекорды, установленные в 1946-м и 1988 годах. Кроме того, ожидается дальнейший рост показателей из-за продолжающихся дождей.

Совет безопасности объявил о формировании высшего комитета для ликвидации последствий наводнения осенью 2020 года, сообщает SUNA.

Ранее сообщалось, что в Судане в результате проливных дождей погиб 21 человек и еще 16 получили различные травмы.

Напомним, в Южной Корее в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, по меньшей мере 31 человек погиб, и еще 11 человек считаются пропавшими без вести.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в китайском автономном районе Гуанси-Чжуанский наводнение задело более 1,45 млн человек, шесть из которых погибли.

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Новости Украины В мире наводнениечрезвычайное положениеСудан
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