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У Судані через сильні зливи загинула 21 людина

Судан, Вівторок 11 серпня 2020 10:26
У Судані через сильні зливи загинула 21 людина
Фото: негода у Судані (danchurchaid.org)
Автор: Андрій Козловський

Одним із найбільш постраждалих виявився столичний штат Хартум

У Судані внаслідок проливних дощів загинула 21 особа та ще 16 отримали різноманітні травми. Національна рада країни закликала людей, які проживають поблизу ріки Ніл або інших водойм, дотримуватися необхідних засторог під час сезону дощів.

Про це повідомляє Xinhua.

Як повідомляється, цьогорічний сезон дощів у Судані призвів до повної руйнації 4726 будинків та пошкодження ще 4628 помешкань. Одним із найбільш постраждалих виявився столичний штат Хартум.

Зазначимо, Судан регулярно зіштовхується із проблемою проливних дощів із червня по жовтень.

Нагадаємо, у Південній Кореї у результаті повеней і зсувів, викликаних сильними зливами, щонайменше 31 людина загинула, та ще 11 осіб вважаються зниклими безвісти.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що у китайському автономному районі Гуансі-Чжуанський повінь зачепила понад 1,45 млн людей, шість з яких загинули.

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