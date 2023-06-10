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Судан объявил спецпредставителя генсека ООН персоной нон-грата

Фото: спецпредставителя генсека ООН выгнали из Судана (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Правительство Судана выдворило из страны спецпредставителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Волкера Пертеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Заменить специального представителя еще в мае требовал командующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах Аль-Бурхан.

"Правительство Республики Судан официально сообщило Генеральному секретарю ООН о том, что Волкер Пертес, специальный представитель Генерального секретаря ООН и глава Интегрированной миссии по оказанию помощи, был объявлен персоной нон-грата", - сообщили в МИД Судана.

Спецпредставитель генсека ООН находится за пределами Судана с конца мая, а в момент оглашения находился в Эфиопии.

Ситуация в Судане

В столице страны, 15 апреля, вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования. Из-за военного противостояния в Судане было убито более 1800 человек. По данным ООН, около 25 миллионов человек в стране сейчас нуждаются в помощи и защите.

Из-за бушующих вокруг боев в столице Судана, Хартуми по меньшей мере 60 детей в приюте погибли. Они оказались в ловушке, не имели пищи и воды.

Соединенные Штаты Америки и Саудовская Аравия возобновили переговоры о возобновлении режима прекращения огня в Судане.

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СуданООН