Бои в Судане не прекращаются. США и Саудовская Аравия пытаются установить новое перемирие

Соединенные Штаты Америки и Саудовская Аравия возобновили переговоры о восстановлении в Судане режима прекращения огня и перемирия между противоборствующими сторонами. Бои в африканской стране бушуют уже восьмую неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

Крайнее продление перемирия (пятидневное) при посредничестве США и Саудовской Аравии официально истекло в субботу, 3 июня. При этом нет никаких признаков ослабления конфликта.

Несмотря на то, что согласованные прежде режимы тишины в Судане нарушались несколько раз, такие попытки Вашингтона и Эр-Рияда продолжаются.

Как сообщило министерство иностранных дел королевства, представители регулярной армии Судана и военизированных Сил быстрого реагирования (RSF) остались в саудовском прибрежном городе Джидда, несмотря на ранее срыв переговоров о прекращении огня.

В Саудовской Аравии отмечают, что иностранные посредники призвали стороны "договориться о новом прекращении огня и эффективно его соблюдать с целью достижения окончательного прекращения боевых действий".

В Судане бои продолжаются

Представители Сил быстрого реагирования в воскресенье заявили, что сбили истребитель после того, как армия "нанесла дерзкий удар с воздуха" по позициям их войск в северном Хартуме.

Военный источник сообщил агентству AFP, что самолет китайского производства потерпел крушение недалеко от базы Вади-Сейдна к северу от Хартума из-за "технической неисправности".

Очевидцы рассказали, что видели горящий самолет, летевший с юга на север столицы. Другие говорили об авиаударах по позициям RSF на востоке города, при этом сообщалось о жертвах среди гражданского населения.

По данным Проекта данных о местах и событиях вооруженных конфликтов, в Судане было убито более 1800 человек. Данные ООН говорят о том, что 1,2 миллиона человек были перемещены, а более 425 000 суданцев бежали за границу.

На прошлой неделе Штаты ввели санкции против двух враждующих суданских генералов, обвинив обе стороны в "ужасающем" кровопролитии.

Ситуация в Судане

Боевые действия вспыхнули 15 апреля в столице Судана между армией, возглавляемой фактическим лидером Абдель Фаттахом аль-Бурханом, и RSF под командованием его заместителя, ставшего соперником Мохамеда Хамдана Дагло.

С тех пор ожесточенные сражения охватили Хартум и регион Дарфур на западе страны, вынуждая жителей бежать или разбивать лагеря на несколько недель, поскольку запасы продовольствия и других жизненно важных товаров были истощены.

Губернатор Западного Дарфура Хамис Абакар заявил в воскресенье, что в штате царит "полное беззаконие", и что вооруженные люди "захватили все, и ситуация полностью вышла из-под контроля".

В Судане последнее перемирие было заключено, чтобы доставить крайне необходимую гуманитарную помощь в районы страны, опустошенные боевыми действиями.

По данным Проекта данных о местах и событиях вооруженных конфликтов, в Судане было убито более 1800 человек. Данные ООН говорят о том, что 1,2 миллиона человек были перемещены, а более 425 000 суданцев бежали за границу. Также в ООН отмечают, что около 25 миллионов человек в стране в настоящее время нуждаются в помощи и защите.