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Судан оголосив спецпредставника генсека ООН персоною нон-грата

Фото: спецпредставника генсека ООН вигнали з Судану (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Уряд Судану видворив із країни спецпредставника генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Волкера Пертеса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Замінити спеціального представника, ще в травні вимагав командувач збройними силами Судану Абдель Фаттах Аль-Бурхан.

"Уряд Республіки Судан офіційно повідомив Генерального секретаря ООН про те, що Волкер Пертес, спеціальний представник Генерального секретаря ООН і голова Інтегрованої місії з надання допомоги, був оголошений персоною нон-грата", - повідомили в МЗС Судану.

Спецпредставник генсека ООН перебуває за межами Судану з кінця травня, а в момент оголошення перебував в Ефіопії.

Ситуація в Судані

В столиці країни, 15 квітня, спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. Через військове протистояння в Судані було вбито понад 1800 осіб. За даними ООН, близько 25 мільйонів людей у країні нині потребують допомоги та захисту.

Через вируючі навколо бої в столиці Судану, Хартумі щонайменше 60 дітей у притулку загинули. Вони опинилися в пастці, не мали їжі та води.

Сполучені Штати Америки та Саудівська Аравія відновили переговори про відновлення режиму припинення вогню в Судані.

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СуданООН