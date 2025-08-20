ua en ru
Топ-трансферы лета 2025: сколько заплатили за звезд УПЛ и мира

Среда 20 августа 2025 23:46
Топ-трансферы лета 2025: сколько заплатили за звезд УПЛ и мира Илья Забарный (фото: Getty Imagas)
Автор: Екатерина Урсатий

Летнее межсезонье в футболе - это всегда время безумных эмоций и неожиданных новостей. В этом году клубы по всему миру активно работали на трансферном рынке, подписывая новых звезд.

Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на данные Transfermarkt.

Самые дорогие трансферы лета-2025

Самым дорогим трансфером этого лета стал переход немецкого полузащитника Флориана Вирца из "Байера" в "Ливерпуль".

22-летний футболист обошелся "мерсисайдцам" в 125 миллионов евро. Сделкой, которая рассчитана на пять лет, "Ливерпуль" обеспечил себе одного из самых перспективных атакующих игроков мира.

Другие крупные сделки также впечатляют:

  • Уго Экитике - "Ливерпуль" заплатил 95 миллионов евро за 23-летнего французского форварда "Айнтрахта".
  • Беньямин Шешко - "Манчестер Юнайтед" приобрел словенского нападающего "Лейпцига" за 76,5 миллиона евро с возможным увеличением суммы до 85 миллионов евро за счет бонусов.
  • Виктор Осимхен - звездный форвард "Наполи" сенсационно перешел в турецкий "Галатасарай" за 75 миллионов евро.
  • Бриан Мбемо - камерунский нападающий "Брентфорда" также присоединился к "Манчестер Юнайтед" за 75 миллионов евро.

Громкие переходы звездных футболистов

Среди других заметных трансферов - переход защитника сборной Украины Ильи Забарного. Защитник "Борнмута" официально перешел во французский гранд ПСЖ. Сумма трансфера составила 63 миллиона евро и плюс бонусы, что делает его одним из самых дорогих трансферов с участием украинских футболистов.

Саудовские клубы продолжают собирать звезд: уругвайский нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес перешел в "Аль-Хиляль" за 53 миллиона евро, а французский вингер "Баварии" Кингсли Коман присоединился к "Аль-Насра", где будет играть вместе с Криштиану Роналду.

Изменения произошли и в топовых клубах Европы:

  • Матеус Кунья - "Манчестер Юнайтед" приобрел бразильского нападающего "Вулверхэмптона" за 74,2 миллиона евро.
  • Жоао Педро - "Челси" усилился бразильским форвардом "Брайтона" за 63,7 миллиона евро.
  • Джек Грилиш - самый дорогой игрок в истории "Манчестер Сити" перешел в "Эвертон" на правах аренды, где будет играть вместе с Виталием Миколенко.
  • Лука Модрич - 39-летний хорват, покинув "Реал" как свободный агент, присоединился к "Милану".
  • Кевин Де Брейне - 34-летний бельгиец также покинул "Манчестер Сити" и подписал контракт с "Наполи".
  • Сон Хын Мин - южнокорейская звезда "Тоттенхэма" переехал в американский "Лос-Анджелес", что стало рекордным трансфером в истории МЛС.

Украинская Премьер-Лига: иностранцы и внутренние переходы

В УПЛ также хватает интересных новостей. Клубы усиливают свои составы в новом сезоне, привлекая внимание как иностранными игроками, так и внутренними переходами.

  • "Шахтер" оформил первый летний трансфер, подписав 19-летнего вингера Лукаса Феррейру из "Сан-Паулу" за 10 миллионов евро.
  • "Кривбасс" продолжает активную трансферную кампанию, подписав пятого венесуэльского игрока - опорного полузащитника Андрусва Араухо за 250 тысяч евро.
  • "ЛНЗ" совершил рекордный для себя трансфер, приобретя нигерийского вингера Проспера Обаха за 700 тысяч евро.
  • "Карпаты", которые вернулись в элиту, уже успели подписать нескольких легионеров: эквадорского защитника Диего Паласиоса, участника ЧМ-2022, и бразильского вингера Пауло Витора.
  • Новичок УПЛ "Эпицентр" объявил о подписании уже трех испанских футболистов: Джона Себерио, Нила Коша Монтаньи и Хоакина Карлоса Сифуэнтеса, а также арендовал нападающего "Динамо" Владислава Супрягу.

Трансферы украинских футболистов

Украинские игроки также активно меняют клубы как в Украине, так и за рубежом.

  • 21-летний голкипер Яков Кинарейкин перебрался из "Карпат" в испанский "Вильярреала".
  • Воспитанник "Динамо" 18-летний нападающий Дмитрий Богданов подписал контракт с немецким "Унион Берлин".
  • Кристиан Шевченко, сын легендарного Андрея Шевченко, подписал свой первый профессиональный контракт с английским "Уотфордом".
  • Бывший полузащитник молодежной сборной Украины Максим Хлань продолжит карьеру в польском "Гурник" Забже.

