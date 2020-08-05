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Два судна з України могли постраждати від вибуху в Бейруті

Ліван, Бейрут, Середа 05 серпня 2020 00:43
Два судна з України могли постраждати від вибуху в Бейруті
Фото: наслідки вибуху в порту Бейрута (twitter.com ajplus)
Автор: Артур Родивилов

У момент вибухів перебували кораблі з українського міста Маріуполь

У порту столиці Лівану Бейрута, де сталася серія потужних вибухів, знаходяться судна з України. Самі кораблі з Маріуполя.

Про це в Twitter повідомив співзасновник сервісу відстеження кораблів TankerTrackers.com Самір Мадані.

Два українські кораблі MERO STAR і RAOUF H були недалеко від місця вибуху в порту.

"Здається, це зерносховища. Ці судна не були джерелом чогось вибухового, крім того, що вони, швидше за все, вибухнули та погіршили ситуацію", - повідомив Мадані.

Перед цим він зазначив, що всього в порту Бейрута могло постраждати п'ять кораблів.

Нагадаємо, кілька потужних вибухів в порту Бейрута знищили всю прибережну інфраструктуру, за попередніми даними, 70 людей загинули та понад 3 тисячі людей отримали поранення.

У МВС Лівану повідомили, що в порту вибухнула велика партія аміачної селітри, яка зберігалася на одному зі складів.

Міністерство отримувало доповідь про загрозу зберігання в гавані вантажу вибухонебезпечних речовин ще чотири місяці тому, проте ніякі належних заходів вжито не було. Причиною детонації селітри могло стати коротке замикання, сказав міністр.

Посольство України в Лівані не має відомостей про постраждалих в результаті вибуху в Бейруті українців.

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