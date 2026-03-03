Каким будет слияние HBO Max и Paramount+: детали и опасения критиков

Через несколько дней после победы в борьбе за Warner Bros. Discovery глава Paramount Skydance объявил о судьбе HBO Max. Зрителей ждет новый стриминговый сервис.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет Paramount инвесторам.

Каким будет слияние HBO Max и Paramount+

Два медиагиганта объединят в один стриминговый сервис, о чем заявил генеральный директор Paramount Skydance Дэвид Эллисон во время телефонной конференции с инвесторами.

По его словам, сделка позволит разместить основные сериалы HBO Max, такие как "Клан Сопрано", "Секс и город", "Питт", "Эйфория" и другие, наряду с предложениями Paramount, среди которых "Йеллоустоун", "Король Талси" и "Выживший".

Слияние двух платформ даст компании более 200 миллионов подписчиков, что позволит конкурировать с другими лидерами рынка.

Эллисон также заверил, что стремится к независимости для HBO. Он похвалил "отличную работу" гендиректора бренда Кейси Блойса и его команды.

"Мы думаем, что HBO должен оставаться HBO. Они создали феноменальный бренд", - сказал Эллисон и добавил, что его любимый сериал HBO - "Игра престолов".

Руководство пока не раскрывает, как будет называться новый сервис после слияния и какой будет стоимость его услуг.

Опасения критиков и детали сделки

Больше всего критиков волнует потенциальное политическое влияние и редакционная предвзятость после слияния. Они обращают внимание на тесные связи семьи Эллисона с Дональдом Трампом и возможные последствия для независимости медиа.

Как известно, вместе со студией Warner Bros. и HBO, владелец Paramount получит контроль и над новостными каналами CNN и CBS News.

Напомним, 27 февраля 2026 года Netflix публично вышел из борьбы за Warner Bros. Discovery, уступив место Paramount. Последние предложили 111 млрд долларов за заключение сделки.

Warner Bros. Discovery также должен выплатить Netflix 2,8 млрд долларов за разрыв предыдущего соглашения, но эти расходы покроет покупатель.

Отметим, что кинопродюсер, медиамагнат и основатель компании Skydance Media Дэвид Эллисон является сыном основателя Oracle Ларри Эллисона. В августе 2025 года его компания объединилась с Paramount Global, а сам он стал гендиректором.