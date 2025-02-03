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Суд изменил меру пресечения мэру Ирпеня Маркушину

Киев, Понедельник 03 февраля 2025 17:24
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Суд изменил меру пресечения мэру Ирпеня Маркушину Фото: Александр Маркушин, мэр Ирпеня (facebook.com/markushinoleksa)
Автор: Иван Носальский

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил апелляцию насчет меры пресечения для мэра Ирпеня Александра Маркушина. Его поместили под домашний арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Согласно решению суда, Маркушин будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Городского голову Ирпеня освободили из-под стражи в зале суда.

Дело Маркушина

Напомним, украинские правоохранители подозревают Маркушина в организации незаконной переправки лиц через государственную границу.

Согласно информации ГБР, Маркушин в августе 2022-го года выехал в Польшу и вернулся в Украину через несколько дней. Во время выезда Маркушин не находился в заграничной командировке.

Сам мэр утверждает, что он поехал в Польшу с разрешением от Киевской областной военной администрации и вернулся обратно с беспилотниками для украинских защитников.

24 января стало известно, что суд избрал меру пресечения Маркушину в виде содержания под стражей. Также для него предусмотрели возможность внести залог в размере 30 млн гривен.

При этом уже 28 января Печерский райсуд отстранил Маркушина от должности городского главы Ирпеня.

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Ирпень Суд Мера пресечения
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