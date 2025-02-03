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Суд змінив запобіжний захід меру Ірпеня Маркушину

Київ, Понеділок 03 лютого 2025 17:24
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Суд змінив запобіжний захід меру Ірпеня Маркушину Фото: Олександр Маркушин, мер Ірпеня (facebook.com/markushinoleksa)
Автор: Іван Носальський

Апеляційний суд Києва частково задовольнив апеляцію щодо запобіжного заходу для мера Ірпеня Олександра Маркушина. Його помістили під домашній арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на"Суспільне".

Згідно з рішенням суду, Маркушин перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Міського голову Ірпеня звільнили з-під варти в залі суду.

Справа Маркушина

Нагадаємо, українські правоохоронці підозрюють Маркушина в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Згідно з інформацією ДБР, Маркушин у серпні 2022-го року виїхав до Польщі та повернувся в Україну через кілька днів. Під час виїзду Маркушин не перебував у закордонному відрядженні.

Сам мер стверджує, що він поїхав до Польщі з дозволом від Київської обласної військової адміністрації і повернувся назад з безпілотниками для українських захисників.

24 січня стало відомо, що суд обрав запобіжний захід Маркушину у вигляді тримання під вартою. Також для нього передбачили можливість внести заставу в розмірі 30 млн гривень.

При цьому вже 28 січня Печерський райсуд відсторонив Маркушина від посади міського голови Ірпеня.

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Ірпінь Суд Запобіжний захід
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