Суд заочно арестовал экс-нардепа БПП Грановского

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему нардепу от БПП Александру Грановскому. Он обвиняется в организации преступной схемы злоупотреблений на Одесском припортовом заводе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

"Следователь судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей организатору преступной схемы, реализация которой при продаже минеральных удобрений нанесла ущерб АО "Одесский припортовый завод" ( 99,57 % принадлежат государству) в сумме 93,3 млн гривен, а именно народному депутату Украины VIII созыва", - говорится в сообщении.

По информации источников РБК-Украина, речь идет о бывшем народном депутате от БПП Александре Грановском.

Как отметили в САП, после задержания обвиняемого, находящегося в международном розыске, и не позднее чем через 48 часов с момента доставки в суд, суд решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Что известно о деле

По данным следствия, в марте - декабре 2015 года народный депутат совместно с доверенным лицом организовал схему, согласно которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных.

Согласно оформленным соглашениям, частная компания якобы перепродавала по рыночным ценам продукцию предприятия иностранным компаниям из реального сектора экономики, хотя на самом деле поставки продукции осуществлял непосредственно "Одесский припортовый завод".

Как следствие "ОПЗ" недополучил доходы на сумму около 93,3 млн гривен.

Среди подозреваемых также:

заместитель директора и начальник отдела припортового завода,

владелец компании-нерезидента-участника коррупционной схемы,

доверенное лицо народного депутата (ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 УК Украины),

организатор этой схемы - народный депутат (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины) (должности указаны на момент совершения преступления).

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, об объявлении Александра Грановского в розыск стало известно еще в ноябре.